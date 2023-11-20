الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ القرن الـ19 (فيديو)

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر لها دور تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأنها رفضت كل المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم فلسطين أو توطين اليهود فيها.

وقال النمنم، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يعود إلى عهد محمد علي، الذي أرسل جيشًا مصريًا لمساعدة الفلسطينيين ضد العثمانيين.

وأضاف أن مصر شاركت في الثورة العربية الكبرى عام 1936، التي اندلعت ردًا على مشروع بريطانيا العظمى لتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، وأن النحاس باشا رفض هذا المشروع وحصل على دعم الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر كانت أول دولة تحتج على وعد بلفور، الذي منح اليهود حق الوطن القومي في فلسطين، وأن صحف ومنتديات القاهرة كانت ترفع راية الاحتجاج على توطين اليهود في فلسطين منذ نهاية القرن الـ19، موضحًا أن مصر قدمت الدعم السياسي والعسكري والثقافي للقضية الفلسطينية، وأنها تعتبرها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.

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