صدقي صخر عن "صوت وصورة": "التمثيل مع حنان مطاوع متعة"

قال الفنان صدقي صخر، إنه انبهر بالتفاصيل خلال قراءة سيناريو مسلسل "صوت وصورة"، موضحًا أن القضايا التي يستعرضها بالغة الأهمية، وعلى رأسها قضية “التحرش” التي كان يعاني منها المجتمع لفترات طويلة، قبل أن تتدخل حملات التوعية والمجهودات وتنجح في مواجهة الظاهرة وتتراجع إحصائياتها.

وأضاف “صخر” خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن قضية الذكاء الاصطناعي التي عرضها المسلسل هي واقع، وتعددت صوره مثل ChatGPT, deep fake، مشيرًا إلى أنها مواقع تؤدي مهام متكاملة، مما جعل الناس بدأت تبحث في أمور الذكاء الاصطناعي وتشعر بالقلق حيالها، ولكن مع التوظيف لهذه البرامج بشكل مناسب يُسْتَفَاد منها على أكمل وجه.

واستكمل: "حنان مطاوع فنانة تستمتع بالتمثيل معها، ممثلة بارعة ودارسة لدورها بشكل ممتاز، وتقمصها للدور كان متفانيًا".

https://www.facebook.com/dmctv/videos/7756858354331020

ابطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.