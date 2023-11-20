"أمهات بدرجة أبطال".. نساء غزة يكتبن تاريخًا وملحمة لن ينساها العالم (فيديو)

لم تقتصر الحرب على الرجال في غزة، بل كان لنساء فلسطين رسالة استطعن أن يخبرن بها العالم جميعًا وهى المعني الحقيقي لـ"المرأة العظيمة".

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على نساء فلسطين، من خلال إعداد تقرير عن الأمهات والفتيات، فهناك طفلة مات أبواها وباتت الأم والأب لأشقائها.

وهناك الفتاة الشابة التي حلمت ببناء البيت والزوج الذي يشاركها الحياة، لتجد نفسها محاطة بخيمة من القماش ورداء الصلاة الذي يعتبر الزي الرسمي لنساء فلسطين.

وسيدة أخري تضع مولودها من خلال عملية قيصرية دون أي تخدير، والذي يزيد من وهن الحمل الذي يعرف بأصعب أنواع الألم، هكذا يعيش نساء فلسطين اللاتي ساهمن في تعليم وتدريس دور "الأم والشابة والجدة" لدولة لم تعرف الراحة منذ أكثر من 75 عامًا.