رمضان عبدالمعز: الله لا يحاسبنا بالورقة والقلم وعلى الإنسان مراجعة نفسه

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الله لا يحاسبنا بالورقة والقلم ومن نوقش الحساب عُذب بدليل قوله تعالى "وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ"، داعيًا الله أن يعاملنا بالإحسان لا بالميزان.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان عندما تحدث له أزمة فعليه أن يفتش في نفسه أولًا، مشيرًا إلى أن الله خلق كل شيء جميلًا، فقد خلق السماء وزينها وخلق البحار وجعل فيها اللؤلؤ والمرجان.

على الإنسان مراجعة نفسه عندما يصاب بأزمة

وتابع أن على الإنسان مراجعة نفسه عندما يصاب بأزمة لأن الله سبحانه وتعالى يقول "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ".