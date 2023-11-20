الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استقبال 28 طفلًا فلسطينيًا.. والدة أحد الأطفال: "مصر أفضل مكان على وجه الأرض"

اطفال غزة
اطفال غزة

سلطت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الضوء على استقبال مصر للأطفال الخدج الذين تم نقلهم من مجمع الشفاء المحاصر في قطاع غزة.

ونقلت الشبكة في تقريرها، عن والدة طفلة تم نقلها من مستشفى الشفاء في غزة، قولها إن مصر"أفضل مكان على وجه الأرض".

وقالت لبنى الشيك: "لم يخطر ببالنا قط أن المستشفى سيتم استهدافه وأن هؤلاء الأطفال سيتعين عليهم أن يمروا بما مروا به".

وبعد "ولادة صعبة" في 28 سبتمبر، تم وضع ابنة الشيك في الحضانة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأضافت:"في السابع من أكتوبر، كان من المفترض أن أذهب لرؤية ابنتي، وكانت تعتمد على التنفس الصناعي ثم طلبوا منا مغادرة منزلنا وقصفوه".

وبقي زوج لبنى، مع ابنتها لمدة 10 أيام في المستشفى حتى تتمكن من الحصول على الأكسجين والتغذية.

وأضافت الأم: "خلال الحصار لم يكن هناك حليب، وتدهورت حالتها وعادت إلى الصفر، واعتمدت فقط على الأكسجين الاصطناعي".

وروت الأم الشابة عملية إجلاء الأطفال المبتسرين من الشفاء، ووصفت التنسيق بأنه "جيد جدًا".

قالت:" "في غضون ساعات، وصلنا إلى هنا وتم استقبالنا بشكل جيد. مصر هى أفضل مكان على وجه الأرض".

علاج الأطفال المبتسرين في العريش والعاصمة الإدارية

وتحدثت السيدة، التي ظهر عليها الانزعاج بشكل واضح، إنها تريد تذكير العالم بأن الأطفال الذين تم إجلاؤهم هم "أطفال أبرياء"، مردفة:"كانت ابنتي في المستشفى وتم قصف منزلي. كفى دمارًا، سيقتل الأطفال".

ولفتت الشبكة إلى أنه سيتم علاج الأطفال في مستشفى العريش في سيناء ومستشفى العاصمة الجديدة، وفقًا لصحفي سي إن إن عند معبر رفح.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 28 طفلًا "خديجًا" تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وقد وصلوا بسلام إلى مصر، وفق ما ورد في الجارديان.

وقالت المنظمة في بيان “لقد وصل الأطفال الـ28 بسلام إلى مصر، ولا يزال هناك ثلاثة أطفال في المستشفى الإماراتي في قطاع غزة ويستمرون في تلقي العلاج، يكافح جميع الأطفال حالات عدوى خطيرة ويظلون بحاجة إلى الرعاية الصحية."

مصر الاطفال الخدج مجمع الشفاء غزة المبتسرة المستشفى

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استقبال 28 طفلًا فلسطينيًا.. والدة أحد الأطفال: "مصر أفضل مكان على وجه الأرض"

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