الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يحتفل بها الكاثوليك.. من هي الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال فيها ، إن آنا فيليس ولدت في 10 فبراير عام 1827م في منزل العائلة في فيرولي، جنوب شرق روما.

نشأتها 

كانت الطفلة الثالثة من بين تسعة أطفال للويجي فيتي وآنا بون، كان والدها مالك أرض ثري من فيرولي يمتلك مصانه والعديد من الأراضي يدمر صحته وممتلكاته بفضل شغفه بالمقامرة وميله إلى تعزية نفسه بالكثير من كؤوس النبيذ. كما كانت العادة في تلك الأوقات بالنسبة للفتيات، لم تذهب آنا فيليس إلى المدرسة وبقيت أمية.

وعندما كانت “آنا” تبلغ من العمر ما يزيد قليلاً عن عشر سنوات، تكبدت العائلة خسارتين خطيرتين: فقد لويجي كل ممتلكاته وخسر عمله، توفيت والدتها بسبب كسر في القلب في سن السادسة والثلاثين بعد أن أنجبت تسعة أطفال، لقد أذهلته الخسارة التي تعرض لها لدرجة أنه أصبح لا مبالياً تماماً وغير قادر على تلبية احتياجات عائلته الكبيرة. لم تصبح آنا "أمًا" لإخوتها وأخواتها فحسب، بل أصبحت "أبًا" أيضًا، فذهبت للعمل لدى عائلة مجاورة لكسب المال اللازم لإعالتهم. وارتبطت عاطفياً بشاب ثري من ألاتري، لكنها قررت بشكل نهائي عدم الزواج منه. 

في 21 مارس 1851، بعد أن فكرت لفترة طويلة، في سن الرابعة والعشرين، قررت الأنضمام لدير سانتا ماريا دي فرانكوني، في فيرولي، مع الراهبات البندكتيات المنعزلات، كراهبة علمانية، المعروفات باسم "راهبات العمل الصالح".

واتخذت اسم الأخت ماريا فورتوناتا. فكم من عذابات ومعارك حميمة غطتها صفاءها الواضح الهادئ. نظرًا لكونها أمية،بسبب ظروفها العائلية المعروفة، وبالتالي لا يمكن قبولها ضمن "المرنمين"، أي الراهبات اللاتي يكرسن أنفسهن للوظائف الليتورجية. 

وكانت تبدأ يومها في الساعة الثالثة والنصف صباحًا، لم يكن يومها مميزًا بالصلاة فحسب، بل أيضًا بأكثر المهام تواضعًا: الغزل والخياطة وتنظيف الدير والحديقة.ما يقرب من اثنين وسبعين عامًا، عاشت حياة رهبانية مثالية وفقًا للمثال البنديكتي للصلاة والعمل المبني على المحبة،وتقوم بعملها المتوضع بدقة والتزام، كانت دائمًا مطيعة، متواضعة، لطيفة، مبتسمة، صامتة، مستعدة لمساعدة أخواتها، خاصة إذا كن مريضات،حتى رئيسة الجماعة الرهبانية.

تأثرت بتقواها المتمحورة حول المسيح أيضًا بالروحانية البندكتينية. وكانت تعاني من فترة طويلة من الروماتيزم الذي أجبرها في السنوات الأخيرة على النوم، وغير قادرة حتى على أدنى حركة، توفيت عمياء وصماء ومنكمشة، بعد 72 عامًا من العزلة، في 20 نوفمبر عام 1922م، لاحظوها فدفنوها سريعًا في اليوم التالي في المقبرة الجماعية. 

ولكنهم أخرجوها بعد 13 سنة بإشادة شعبية ودفنوها في الكنيسة، فحدثت على قبرها معجزات كثيرة. في 8 أكتوبر عام 1967، أعلن البابا بولس السادس تطويب الأخت ماريا فورتوناتا فيتي، الراهبة التي، بالعمل والابتسامة، أصبحت قديسة في رتابة الحياة اليومية، في كنف الدير ومع الكثير من الأمراض،

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتها

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