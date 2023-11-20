طوارئ وغرفة عمليات.. "الغربية" تستعد لأمطار الشتاء بمراكز ومدن المحافظة (صور)

شهدت محافظة الغربية هطول أمطار غزيرة على مدار اليوم، ما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيف للأمطار في ساعات الصباح الباكر، ثم زادت حدتها تدريجيًا على مناطق المحافظة كافة.

وبدأت الأمطار في الهطول على مراكز المحافظة منذ صباح اليوم خفيفة ثم زادت حدتها على جميع الأنحاء وظهرت تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، ما أدى لتكوّن تجمعات مائية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ما دفع أجهزة المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز، وتفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات سحب وشفط المياه وتسيير حركة الشوارع.

نائب المحافظ يؤكد جاهزية المحافظة

وقال د.أحمد عطا، نائب محافظ الغربية إن المحافظ يتابع عن كثب عمليات تسيير الشوارع والطرق ومتابعة الخدمات بالمحافظة، تم اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة بما في ذلك استدعاء فرق الصيانة والإغاثة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة للعوامل الجوية السائدة.

وأكد عطا أنه مع استمرار هطول الأمطار، يُطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل وتجنب المناطق المنخفضة والتجمعات المائية ويجب على السائقين الالتزام بقوانين المرور وتعليمات السلامة على الطرق، والابتعاد عن المناطق التي تعاني من انسداد المياه، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار في الهطول على مدار الساعات القادمة، وستستمر السلطات المحلية في متابعة الوضع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة.

تأتي هذه الأمطار في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام، حيث تتأثر بعض المناطق بحالات من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار المتفرقة وتأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بتلك التغيرات المناخية، حيث بدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت درجات الحرارة من متوسطة خلال النهار والانخفاض بشكل معتدل خلال الليل. ومع تزايد هطول الأمطار، تحولت الأجواء إلى باردة ورطبة.

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