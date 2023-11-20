الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يوافق على اتفاقية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاق قرض التسهيل التمويلي المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)، لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة 100 مليار ين ياباني لتنفيذ المرحلة الأولى.

 واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات تفاصيل الاتفاق، مؤكدا أن "جايكا" اليابانية هي شريك استراتيجي مهم لمصر، له مساهمات تمويلية واستثمارية في مشروعات في قطاعات الصحة والثقافة والسياحة والتعليم، إلى جانب تمويل مشروعات النقل.

مسيرة تعاون مثمرة

 وقال عابد إن مسيرة التعاون المثمرة بين مصر واليابان شهدت العديد من الصور، مشيرًا إلى أن الخط الرابع أحد أهم المشروعات للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر والتعامل لحل مشاكل النقل بالقاهرة الكبرى، ويتماشى أيضا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوفير مستويات أمان أكبر للركاب، وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن طول  الخط الرابع يصل إلى  19 كيلو مترا مكونة من 17 محطة من حدائق الأشجار 6 أكتوبر، مرورا بالرماية، ثم الهرم ثم محطة الجيزة ويعبر إلى أسفل النيل ليصل إلى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخطين الأول والثاني لربط خطوط المترو.

كما وافق المجلس على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي "أكسيم"، بقيمة  76 مليون يورو لتوريد 1330 عربة سكة حديد، مشيرًا إلى أنه وصل مصر 650 عربة بالفعل.

مجلس النواب مترو الأنفاق الجلسة العامة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء اسعار التصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل وقوفا

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟