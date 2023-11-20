عضو الجبلاية يكشف موعد توقف الدوري الممتاز استعدادًا لأمم إفريقيا

كشف عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن موعد توقف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتقام منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار، في منتصف يناير المقبل من العام الجديد 2024.

إيقاف الدوري المصري يوم 2 يناير

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لديه قائمة جيدة، وسيتم إيقاف الدوري المصري يوم 2 يناير والمعسكر سيبدأ في اليوم التالي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، وأول مباراة للمنتخب يوم 14 يناير أمام موزمبيق وسيتواجد في كوت ديفوار قبلها بـ3 أيام”.

وتابع عامر حسين في تصريحاته: “منتخب مصر اجتاز مواجهة صعبة أمام سيراليون في ظل الظروف والاجواء المحيطة باللقاء، مشيرًا إلى أن الملعب الذي احتضن المواجهة لم يكن جيدًا، وأيضًا غياب الأمن في المباراة بشكل واضح، وكانت هناك أمور غريبة لكن خبرات اللاعبين حسمت اللقاء لصالحهم”.

وواصل عضو اتحاد الكرة تصريحاته: “نحن في انتظار تقديم فيتوريا لبرنامجه الاعدادي والاستقرار على المباريات الودية، وسوف يتم التنسيق مع الشركة الراعية على البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه”.

واختتم حديثه قائلاً: “مباريات بطولة سوبر الأبطال تم حسمها بمشاركة الأهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وستقام المواجهات على يومين (25 و 28 ديسمبر)”.

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ولكنه متأخرًا بفارق الأهداف إلا أنه لعب مباراة أكثر من الفريق الأحمر، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.