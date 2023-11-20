الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عشرات القتلى والمفقودين فى غرق قارب لمهاجرين من المغرب

غرق قارب
غرق قارب

ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن قاربا يقل مهاجرين غرق في سواحل كلميم الواقعة جنوب منطقة أغادير، ما أدى إلى مقتل وفقدان العشرات.

وأضاف المصدر ذاته نقلًا عن مصادر أمنية مغربية،  أن الحادثة أسفرت عن فقدان 10 مهاجرين في عرض البحر، فيما توفي 25 آخرين لفظت المياه جثثهم"، مشيرا إلى أن "جميع طاقم القارب مغاربة ما عدا امرأة وربان القارب ومساعده الذين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وهذا الحادث يأتي بعد أشهر من حادث مماثل شهدته السواحل المغربية في أبريل الماضي عندما غرق قارب متهالك قرب سواحل كلميم جنوب البلاد ما أسفر عن وفاة 11 أشخاص. 

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية في 25 يونيو الماضي، فقد جرت عمليات إنقاذ في عرض البحر لنحو 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ العدد في عام 2022 وحده، ما مجموعه 12 ألفا و478 مهاجرًا، ونحو 3150 مهاجرًا منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي.

وتمكن المغرب من تفكيك 1500 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية، كما تمكنت السلطات من تفكيك 290 شبكة تنشط في الاتجار بالمهاجرين خلال العام 2022 وحده، و117 شبكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر مايو.

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