الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: جيش الاحتلال قتل 367 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر (فيديو)

طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية

كشف الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة، عن مفاجأة مدوية عن الحادث الدامي الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، حيث قتل 367 شخصًا قرب مستوطنة ريعيم بمنطقة غلاف غزة، نتيجة قصف طائرة حربية إسرائيلية لحفل موسيقي كان يقام هناك.

وقال زكارنة، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تقريرًا نشرته صحيفة إسرائيلية أظهر أن عناصر حركة حماس الفلسطينية لم يكونوا على علم بوجود الحفل الموسيقي، وأنهم كانوا يستهدفون مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وأن الطائرة الحربية الإسرائيلية ارتكبت خطأ فادحًا عندما قصفت المحتفلين بدلًا من العناصر الفلسطينية.

وأضاف زكارنة، أن التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية أكدت أن الطائرة الحربية الإسرائيلية كانت تحاول استهداف عناصر حماس، ولكنها أخطأت في تحديد الموقع، وأن الحاضرين في الحفل الموسيقي لم يكونوا مستهدفين من قبل حماس، وأنهم تعرضوا لهجوم عشوائي من قبل الطائرة الحربية الإسرائيلية.

وتابع زكارنة، أن الحفل الموسيقي كان يضم أكثر من 4000 شخص، وأن معظمهم تمكنوا من الهرب بعد أن تم اتخاذ قرار بتفريق الحشد بعد دقائق من بدء الهجوم الصاروخي، وأن الضحايا هم من لم يتمكنوا من الفرار في الوقت المناسب، وأن الحادث كان مأساة إنسانية كبيرة.

7 أكتوبر مستوطنة ريعيم غزة طائرة حربية إسرائيلية قصف حفل موسيقي حماس مواقع عسكرية إسرائيلية

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