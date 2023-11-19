انتظام إمام عاشور والشحات.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة المؤجلة من مسابقة دوري نايل، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم حيث تحدث على أهمية الفترة المقبلة.

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انتظام إمام عاشور والشحات في مران الأهلي

وشهد المران انتظام الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور بعد استبعادهما من رحلة منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون في تصفيات مونديال 2026.

وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدفين دون رد ليتصدر مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 6 نقاط.

وخاض الفريق تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة تحت اشراف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

15 ألف مشجع في مباراة الأهلي وميدياما

على صعيد آخر، حصل مسؤولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع في مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر على ملعب "الأهلي وي السلام" في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

جدول مباريات الأهلي في البطولات الدولية والمحلية

هناك عدم مباريات يخوضها النادي الأهلي سواء في البطولات الدولية أو المحلية خلال الفترة القادمة وجاءت كما يلي:-

يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي ميدياما الغاني في دوري أبطال افريقيا.

يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي سموحة في الدوري المصري الممتاز.

يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي يانج افريكايز في دوري أبطال افريقيا.

يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي زاد في الدوري المصري الممتاز.

يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي شباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي فاركو في الدوري المصري الممتاز.