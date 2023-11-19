الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية إسلامي: من يأخذ حق غيره أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه السلام عرض عليه هل يكون ملكًا نبيًا أم يكون عبدًا نبيًا فاختار الأخيرة، مؤكدًا أنه عرض عليه الدنيا فأعرض زاهدًا يبتغي الآخرة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا في طريقنا لإصلاح النفس بدليل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"، أي غيروا أنفسكم لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

أول شيء في سلسلة إصلاح القلوب هي إخلاص النوايا

وتابع، أن من يأخذ حق أحد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، حتى لو كان بمقدار عود سواك، مؤكدًا أن أول شيء في سلسلة إصلاح القلوب هي تطهيرها وأول عمل لذلك هي إخلاص النوايا مستدلًا بقول النبي عليه السلام: "إن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم".

رمضان عبدالمعز حق أحد أوجب الله عليه النار حرم عليه الجنة سلسلة إصلاح القلوب إخلاص النوايا

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