"القاهرة الإخبارية": البنتاجون يتابع عن كثب السفينة المحتجزة لدى الحوثيين

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن البنتاجون يتابع عن كثب السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن إعلام إسرائيلي أن الحوثيين يسيطرون على سفينة عمل إسرائيلية، فيما أفادت وسائل الإعلام بأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون أعلنوا عن أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.