الوزير الأول في اسكتلندا: يوصف حالة صهره الذي رأى الموت والدمار في غزة

وصف الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف كيف أن صهره، وهو طبيب في مستشفى بقطاع غزة، شهد "الموت والدمار" وهو في "طريقة رهيبة" بينما يواصل علاج المرضى في جنوب غزة منذ عام 2018.

وكان والدا زوجة يوسف، نادية النكلة، محاصرين في غزة بعد زيارة أقاربهما عندما اندلعت الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة وعادوا إلى اسكتلندا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن سمح لهم بالمرور عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقال يوسف إنه تبادل الرسائل مع صهره، الذي كان يعمل دون توقف تقريبا، يوم السبت، "يقول إنه لم ير الموت والدمار مثل ذلك من قبل. أخبرني أنه لا يعرف كيف يتعافى منه، "قال إن إحدى وظائفه المبكرة، عندما بدأ الصراع، كانت محاولة مطابقة أجزاء الجسم مع الجسم الصحيح. إنه بطريقة فظيعة."

وقالت الصحة العالمية إنه تم إجلاء ما لا يقل عن 30 طفلًا خديجًا من مستشفى الشفاء لنقلهم إلى المستشفيات في مصر. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 31 طفلا خدجا من المستشفى يوم الأحد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأضافت المجموعة أنه تم نقل الأطفال إلى جنوب غزة، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات برفح.

وقال فريق من منظمة الصحة العالمية زار مستشفى الشفاء يوم السبت إن 32 طفلا كانوا من بين عشرات المرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين تقطعت بهم السبل في المستشفى، حيث تعمل القوات الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي. ووصفت منظمة الصحة العالمية المستشفى بأنه "منطقة الموت" بعد زيارة يوم السبت.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن ثقته تتزايد في إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن التحديات المتبقية "بسيطة للغاية" وعملية ولوجستية. وقالت رويترز إن تصريحاته جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة.

