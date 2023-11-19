نائبة محافظ أسوان تشهد فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم

شهدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة من أجل تطوير التعليم في المحافظات الحدودية بقاعة نفرتاري، في إطار رؤية مصر 2023، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني..

وفي كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان، مشيدة بالدور الحيوي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وحرصها المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها لتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق، وهو الذى يظهر جليًا فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والجامعية بهدف لقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسواني.

وأكدت غادة أبو زيد بأنه في محافظة أسوان كتنفيذيين وشعبيين نتعاون لتحقيق هدف القضاء على الأمية من خلال توفير الإمكانيات المتاحة وتضافر الجهود بدعم كبير من المجتمع المدني لنشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية وخلق فرص العمل.

ولفت إلى أن محافظة أسوان كانت ومازالت لها الريادة في مجال التعلم مدى الحياة في ظل التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو لتعزيز الجودة والتميز في مجال التعلم من خلال المشاركة في شبكة مدن التعلم.

فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية

فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية