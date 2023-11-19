"الصحة الفلسطينية" تحذر من انتشار الأوبئة وتطالب بتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا الأمر يزيد من معاناة الطواقم الطبية، ويزيد من انتشار الأمراض بين الجرحى داخل مستشفيات قطاع غزة خاصة التي ما زالت تعمل مثل المستشفى الإندونيسي.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر في قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر، مطالبًا المؤسسات الدولية والأممية بسرعة توفير الوقود للمستشفيات وتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين.

وأشار إلى تزايد المضاعفات الصحية بين الجرحى لضعف الخدمات، مطالبًا بفرق عمل دولية للمساعدة في إنقاذ المصابين داخل القطاع.