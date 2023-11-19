الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تحذر من انتشار الأوبئة وتطالب بتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين

غزة
غزة

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتهابات الجهاز التنفسي بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا الأمر يزيد من معاناة الطواقم الطبية، ويزيد من انتشار الأمراض بين الجرحى داخل مستشفيات قطاع غزة خاصة التي ما زالت تعمل مثل المستشفى الإندونيسي.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر في قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء في غزة لليوم العاشر، مطالبًا المؤسسات الدولية والأممية بسرعة توفير الوقود للمستشفيات وتأمين ممرات آمنة لنقل المصابين.

وأشار إلى تزايد المضاعفات الصحية بين الجرحى لضعف الخدمات، مطالبًا بفرق عمل دولية للمساعدة في إنقاذ المصابين داخل القطاع.

الصحة الفلسطينية متحدث الصحة الفلسطينية غزة مستشفيات غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

"إكسترا نيوز": 7 شاحنات وقود دخلت غزة عبر معبر رفح حتى الآن

الأكثر قراءة

تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

أمطار متفاوتة الشدة واضطراب فى الملاحة الجوية.. توقعات الطقس غدًا

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

5 مصابين فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى

بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة