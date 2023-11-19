رئيس الوزراء يتفقد شركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة "سيمنز" المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية، وذلك في إطار زيارته اليوم لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من قبل الدكتور حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أوضح "الطحاوي" أن "سيمنز" شركة عالمية تعمل في مجال تطوير برمجيات الصناعات الرقمية وتقنيات الأتمتة، مؤكدًا أنها لاعب عالمي رئيس في مجالات تطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة للسيارات، وتقنية التوأم الرقمي Digital Twin، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما أضاف الدكتور حازم الطحاوي أن الشركة تقدم حلولًا برمجية متقدمة للشركات في مختلف القطاعات؛ مثل السيارات والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع والهندسة.

وأشار إلى أن عدد العاملين بمقر الشركة في مصر يبلغ 1000 موظف من ذوي الكفاءات والخبرات، مضيفًا أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مركز البحث والتطوير في مصر متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 20% في التوظيف.

ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الشركة تدعم بقوة تطوير بيئة العمل والبيئة التمكينية التكنولوجية، مما شجع الموظفين على تسجيل أكثر من 47 براءة اختراع، بالإضافة إلى 560 ورقة بحثية منشورة في مجلات IEEE والمؤتمرات الدولية.

وأكد الدكتور حازم الطحاوي أنه إدراكًا لأهمية التعليم ورعاية المواهب المستقبلية، تقوم شركة سيمنز سنويًا بتدريب 1500 مهندس من خلال أكاديمية "سيمنز" للتميز، كما تتعاون الشركة بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات، مما يسهم في إنشاء مختبرات للبحث والتطوير التي تدفع وتُحفز الابتكار والتميز التكنولوجي، وتقدم شركة سيمنز شهادات الدبلومات المتخصصة في المجالات الرئيسية، مما يعزز التزامها بتنمية المواهب.

وأضاف "الطحاوي" أن الشركة تضع سياسة التنوع والمشاركة المجتمعية على رأس أولوياتها، وتعتبر العامل البشري في المقدمة؛ حيث تعمل بنشاط على زيادة التنوع، مع التركيز على رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 38.5%.

ولفت الدكتور حازم الطحاوي إلى أنه في عام 2017، قامت شركة سيمنز بالاستحواذ الاستراتيجي على شركة Mentor Graphics عالميًا والتي كانت تعمل في مصر منذ 1995، مما أدى إلى توسيع قدرات شركة سيمنز، ويعد ذلك بمثابة دليل على الالتزام الثابت بتطوير المشهد التكنولوجي في مصر.

وتابع أنه في عام 2020، انتقلت الشركة إلى المقر الجديد الذي يعد أول مكتب ذكي في المنطقة لمهندسي التطوير، بما يعكس التزام شركة سيمنز العالمية بإنشاء مقر عمل ديناميكي ومتقدم تقنيًا يعزز التعاون والابتكار.