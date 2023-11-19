الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل حصول "خدمات البترول البحرية" على أمر إسناد مشروع تنمية حقول غرب الدلتا

المهندس عمرو بدوي
المهندس عمرو بدوي

حصلت شركة خدمات البترول البحرية، برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، على أمر إسناد لتنفيذ المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا من شركة البرلس للغاز، وذلك في المياه العميقة، وذلك لأول مرة في التاريخ.

 

الدستور تكشف التفاصيل الكاملة.

 

وكشفت مصادر بقطاع البترول،  أن أمر الإسناد للشركة التابعة لـ قطاع البترول المصري، جاء للتنويع في مجال أعمالها ولتعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول المصري، بالإضافة لـ تنفيذ توجيهات المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

ومن المقرر أن تقوم الشركة بأعمال مد وإنزال كابلات بحرية بأعماق غير مسبوقة وربط الآبار على الإنتاج، وتستهدف شركة البرلس للغاز من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقول غرب الدلتا البحرية، ويأتي إسناد المشروع استمرارًا لنجاحات الشركة في تنفيذ حجم الأعمال الكبير خلال العام الحالي وإنجازات قياسية في كافة الأصعدة، ويأتي ذلك في إطار السعي لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات البترولية والتنوع في مجال الأعمال.

 

يأتي هذا في ظل إعلان الشركة عن الانتهاء من مشروع تطوير ميداني كاموس 3B لشركة بترول شمال سيناء "NOSPCO" بنجاح تنفيذ أعمال وضع خطوط الأنابيب Subsea 8 بوصة، بطول إجمالي 3 كم باستخدام بارجة PMS 11 ودعم السفن بمعدلات إنتاجية قياسية.

 

يذكر أن PMS قد أكملت أعمال وضع خطوط الأنابيب تحت البحر 8 بوصة بطول إجمالي 18 كم، بالإضافة إلى تركيب منصتين جديدتين KSE2 وATON1 في المشروع، من شركة بترول شمال سيناء تهدف إلى تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل كاموس البحري.

خدمات البترول البحرية مشروع تنمية حقول غرب الدلتا حقول غرب الدلتا البترول البحرية المهندس عمرو بدوي

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