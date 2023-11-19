زراعة 114 شجرة مثمرة في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وأكثر نقاءً للمواطنين وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة. وقد تم زراعة 64 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة على طريق مصر أسوان الزراعي، وتم أيضًا قص وتهذيب عدد من الأشجار على الطريق الدائري. وأشار إلى استمرار الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي في زراعة الأشجار في جميع الطرق الرئيسية والشوارع بالمدينة والقرى التابعة لها، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية بالمركز في تحسين جودة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لنيل رضاهم.

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، جهود إدارة المشاتل في الوحدة المحلية لقص وتهذيب الأشجار، إلى جانب زراعة 50 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة على طريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الجنوبي للمدينة. كما تم قص وتهذيب الأشجار الموجودة في المدخل الشمالي للمدينة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. وشدد على ضرورة الاهتمام بهذه الأشجار ومتابعتها وسقيها بشكل دائم، وعدم محاولة تلفها.

وحذر من يحاول تلف هذه الأشجار بأنه سيتعرض للعقاب القانوني. كما أكد جهود الوحدة المحلية في تنفيذ جميع المبادرات والأعمال التي تساعد على توفير بيئة نظيفة وصحية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز، مؤكدًا استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية في جميع أحياء وقرى المركز.

مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا

مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا

مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا