الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم قافلة علاجية للتوعية بمرض السكر في أسيوط الاثنين

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة علاجية في مركز صحي قرية علوان التابعة لمركز أسيوط غدًا الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، للتوعية بمرض السكر وكيفية التعامل معه والحد من أخطاره، وكيفية التعايش الآمن معه، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ أسيوط أن القافلة ستُنظم من قبل كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس في أسيوط الجديدة، بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري الذي يُصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المجتمعي والمشاركة الاجتماعية لجامعة سفنكس في القوافل الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات، بالتنسيق مع مديرية الصحة وجميع الجهات الشريكة، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في قرى ومراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


ضرورة رفع الوعي الصحي للموطنيين والتشجيع على تبني نمط حياة صحي

وأكد اللواء عصام سعد إلى أن هذه القوافل تأتي تأكيدًا للدور المجتمعي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي الصحي للموطنين والتشجيع على تبني نمط حياة صحي وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والإرشادية والتوعية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة قرى حياة كريمة.

وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أية أنشطة أو فعاليات ضمن المشاركة المجتمعية لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية خاصة لغير القادرين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية موجهًا بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ القافلة وإعداد تقرير لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط الي ضرورة تكاتف جميع الجهود بمختلف الهيئات والجهات لتوفير خدمات صحية وطبية آمنة للمواطنين ورفع مستوي الوعي الصحي لديهم حفاظا علي حياتهم.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم قافلة علاجية بمركز صحي قرية علوان لمركز أسيوط للتوعية بمرض السكر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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