عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر منازل خان يونس فوق رؤوس ساكنيها (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن خان يونس كباقي محافظات قطاع غزة تتعرض إلى غارات عنيفة ومكثفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وتشن غاراتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما شاهدناه خلال الساعات القليلة الماضية من يومنا هذا.



وأضاف “جبر”، في مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الطائرات الحربية تكثف ضرباتها الجوية وتدمر منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها، كما أن مستشفى ناصر استقبل اليوم عدد كبير من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل من قبل جيش الاحتلال.