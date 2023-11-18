أستاذ علاقات دولية: لا توجد إرادة أمريكية واضحة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس إن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الحماية السياسية وهي الغطاء الذي يحمي إسرائيل على المستويين السياسي والدبلوماسي، وإسرائيل تنفذ سياسات أمريكا على الأرض كما تريد.

وأضاف فارس خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن توزيع الأدوار يجعل الولايات المتحدة الأمريكية هي حائط الصد لإسرائيل في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وحتى محاولة إثناء دول عن التحرك في اتجاه إسرائيل على المستويات كافة.

وأشار إلى أن أقوال الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن أفعالها فيما يتعلق بالحرب في غزة، متابعًا: "هناك أقوال رنانة مثل لا بد من وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وغيرها، لكن في الواقع لا توجد إرادة سياسية أمريكية واضحة للضغط على إسرائيل لكي تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية عن استهداف المدنيين".

حامد فارس: الإدارة الأمريكية تعرضت لأكثر من موقف محرج منذ بداية العملية العسكرية

وأكد أن الإدارة الأمريكية تعرضت لأكثر من موقف محرج منذ بداية العملية، الأول خروج تصريحات عن قيام حماس بقتل الأطفال وقطع الرءوس واغتصاب النساء، ثم تراجعت الإدارة الأمريكية عن تلك التصريحات، والثانية استهداف مستشفى المعمداني وقالوا إن الجهاد الإسلامي هي التي أطلقت الصاروخ، بالإضافة إلى تصديق أمريكا على الطرح الإسرائيلي فيما يتعلق بمستشفى الشفاء".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسير خلف السرد الإسرائيلي دون وعي أو اعتبار لعواقب ومخاطر هذه الرؤى الإسرائيلية التي تؤجج الصراع.