جالانت: نصل إلى الأماكن الحساسة لحركة حماس ونضربها بشدة (فيديو)

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي انتقل للمرحلة الثانية من العملية البرية لقطاع غزة، كما نصل إلى الأماكن الحساسة لحركة حماس ويتم ضربها.

وأضاف جالانت، خلال مؤتمر له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن كل يوم يمر تقل الأماكن التي تمكن حركة حماس من التحرك في الجانب الغربي في قطاع غزة، ولن نتردد في القيام بأي عملية في غزة.

وواصل: "حماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي، ومجلس الحرب موحد، ولدينا التزام بإعادة المخطوفين".