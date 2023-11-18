السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل: "زعلان بسبب اللي بيحصل لأطفال فلسطين وربنا ينصرهم" (فيديو)

طفل مصري
طفل مصري

قال الطفل فتحي عبدالكريم، أحد الأطفال المصريين، إنه يتابع ما يحدث في فلسطين من اعتداءات وجرائم على الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف: "زعلان عليهم أوي مينفعش اللي بيحصل في الأطفال دا.. نفسي أقول لإسرائيل كفاية كدا.. وعايز أقول لكل طفل فلسطيني ربنا ينصرك قريب".

 

https://www.youtube.com/shorts/E_ZRGjfLdJU

 

 

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تليفزيون فلسطين: 200 شهيد فى القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة شمال غزة

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فلسطين: أمريكا تعرقل الجهود الدولية لوقف الحرب

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، كما أن الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، وأن استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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