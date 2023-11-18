طبيبة تشيد بقرار مصر بنقل أطفال الخدج من غزة لعلاجهم في مصر: سينقذ حياتهم

أشادت الدكتورة مى محسن طبيبة أطفال ومتخصصة فى رعاية الأطفال الخدج بقرار مصر والذي يتضمن استقبال الأطفال الخدج من غزة إلى مصر، قالت مي محسن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأطفال الخدج هما المولودين قبل ميعادهم أى قبل 38 أسبوع.

وأضافت الدكتورة مى محسن: "هؤلاء الأطفال يكون لديهم مشكلة أما في النمو أو التنفس لذلك يحتاجون إلى حضانات أو أجهزة تنفس صناعي، مؤكدة أن أصعبهم من يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي لأنه يُصعب نقله، مشيرة إلى أن مشاكل التنفس تؤثر على المخ لأنه يصعب وصول الاكسجين إلى المخ لذلك هم دائمًا في حاجة إلى أجهزة تنفس صناعي.

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استكملت تصريحاتها: “قرار مصر باستقبال الأطفال الخدج من غزة وعلاجهم فى مصر هو قرار جيد جدًا لأنه سينقذ الآلاف من أطفال غزة خاصة أن مصر تتميز بوجود أجود الحضانات لديها والمجهزة على أعلى مستوى مؤكدة أنه يوجد تخصص منفرد فى مصر للأطفال الخدج وتمتلك مصر دكاترة ممتازين في هذا التخصص”.

صباح اليوم السبت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت القناة خلال بيان صحفى لها أن توجيهات الرئيس ركزت على توفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

والطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 38 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة)، حيث قد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة، كما يتم تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب.