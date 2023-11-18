السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طبيبة تشيد بقرار مصر بنقل أطفال الخدج من غزة لعلاجهم في مصر: سينقذ حياتهم

اطفال خدج
اطفال خدج

أشادت الدكتورة مى محسن طبيبة أطفال ومتخصصة فى رعاية الأطفال الخدج بقرار مصر والذي يتضمن استقبال الأطفال الخدج من غزة إلى مصر، قالت مي محسن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأطفال الخدج هما المولودين قبل ميعادهم أى قبل 38 أسبوع. 

وأضافت الدكتورة مى محسن: "هؤلاء الأطفال يكون لديهم مشكلة أما في النمو أو التنفس لذلك يحتاجون إلى حضانات أو أجهزة تنفس صناعي، مؤكدة أن أصعبهم من يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي لأنه يُصعب نقله، مشيرة إلى أن مشاكل التنفس تؤثر على المخ لأنه يصعب وصول الاكسجين إلى المخ لذلك هم دائمًا في حاجة إلى أجهزة تنفس صناعي. 

اقرأ أيضًا

txt

غدًا.. استكمال محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة فى الأميرية

استكملت تصريحاتها: “قرار مصر باستقبال الأطفال الخدج من غزة وعلاجهم فى مصر هو قرار جيد جدًا لأنه سينقذ الآلاف من أطفال غزة خاصة أن مصر تتميز بوجود أجود الحضانات لديها والمجهزة على أعلى مستوى مؤكدة أنه يوجد تخصص منفرد فى مصر للأطفال الخدج وتمتلك مصر دكاترة ممتازين في هذا التخصص”. 

صباح اليوم السبت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت القناة خلال بيان صحفى لها  أن توجيهات الرئيس ركزت على توفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

والطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 38 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة)، حيث قد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة، كما يتم تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب.

الاطفال الخدج أطفال غزة وفلسطين غزة ومصر اطفال إنشاء حضانات للاطفال

مواد متعلقة

مصر والاتحاد الأوروبي.. علاقات سياسية واقتصادية وتجارية عمرها 200 عام

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة