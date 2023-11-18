مئات الشهداء والجرحى فى مجزرتين للاحتلال بمدرستى الفاخورة وتل الزعتر

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرتين جديدتين في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أدتا إلى استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا"، وفي مدرسة تل الزعتر، اللتين تؤويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال، ارتقى خلاله 12 مواطنا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 11470 شهيدًا، بينهم 4707 أطفال، 3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلًا.

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة إعلان حرب من الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على إعلان حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والأمم المتحدة وشرعيتها الدولية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، باستشهاد نحو 80 نازحًا في مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها البالغة عدوان الاحتلال على المدرسة، مؤكدة أن هذا الأمر ضمن مخططات الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه ومحو أي وجود فلسطيني بالقطاع.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق اليوم السبت، إن إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجهًا بشعًا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم، ومقومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة.