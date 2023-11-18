السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضم الشحات وعاشور وحامد لقائمة المنتخب لأمم إفريقيا "رهن" قرار فيتوريا

إمام وحسين الشحات
إمام وحسين الشحات وطارق حامد

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن مصير الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، من بطولة الأمم الإفريقية، المقرر لها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قرر استبعاد الثلاثي من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم؛ بسبب تمردهم وعدم خوض التدريبات عقب مباراة جيبوتي فى الجولة الأولى.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الكرة وافق على الفور على استبعاد الثلاثي من المنتخب، بناءً على رغبة روي فيتوريا، ردًا على  تمرّد اللاعبين الثلاثة وعدم الاستجابة لطلب المدير الفني.

وعن مصير طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من بطولة الإمم الإفريقية المقبلة، قال المصدر إن روي فيتوريا قرر معاقبة الثلاثى باستبعادهم من مباراة سيراليون، أما ضمهم لقائمة الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية، فهذا "فيتوريا"، ولن يتدخل أحد فى اختصاصاته، وإذا رغب في ضم الثلاثي فى بطولة إفريقيا فهذا قراره.  

وصول بعثة المنتخب إلي ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون 

وصلت بعثة المنتخب إلي ليبيريا، أمس، بعد رحلة استمرت 9 ساعات، استعدادا لمواجهة جيبوتي ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة المباراة على ملاعب سيراليون لعدم قانونية الملاعب هناك.

ويرغب روي فيتوريا لتحقيق الفوز على سيراليون لمواصلة تربعه على صدارة المجموعة، بعدما انتهت مباراتي غينيا بيساو وبوركينافاسو بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، كما تعادل منتخب إثيوبيا وسيراليون سلبيا ليحتل المنتخب صدارة مجموعته بـ3 نقاط وكل من منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينافاسو بنقطة وحيدة واحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير فى المجموعة من غير نقاط.    

وكان المنتخب قد حقق فوزا عريضًا على منتخب جيبوتي بسداسية؛ محمد صلاح، 4 أهداف، وكل من مصطفي محمد و محمود حسن ترزيجيه، هدف.

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