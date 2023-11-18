السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو يسجل هدف التقدم لجنوب إفريقيا على بنين في تصفيات المونديال (فيديو)

تاو
تاو

سجل بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، هدف تقدم منتخب بلاده جنوب إفريقيا أمام نظيره بنين منذ قليل في تصفيات المونديال.

وسجل تاو هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء ووضع ببراعة الكرة من فوق الحارس.

 

تشكيل جنوب إفريقيا لمباراة بنين

ويقود بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، هجوم منتخب جنوب إفريقيا في مباراة اليوم، وبجواره مهاجم.


وجاء التشكيل على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.
خط الدفاع: خوليسو موداو، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

وسط الملعب: يايا سيتول، موكوينا، زواني.
الهجوم: بيرسي تاو، إيفيدنس ماكجوبا، بونجوكوهلي هلونجواني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "ريكاردو جوس، فيلي موثوا، نيكو موبي، نكوسيناثي سيبيسي، برادلي كروس، جايدن أدامز، زاخيلي ليباسا، جران كيكانا، سانديل مثيثوا، أوسوين أبوليس، إلياس موكوانا، ميهلالي مايامبيلا، تابيلو كسوكي".

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات ليسوتو ونيجيريا ورواندا وزميبابوي وبنين.
وتعادل منتخب ليسوتو مع نظيره النيجيري في المباراة الأولى من التصفيات بهدف لكل منهما، فيما تعادل منتخبي زيمبابوي ورواندا بدون أهداف.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على حساب نظيره منتخب جيبوتي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات بستة أهداف دون رد.

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