سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية ضد المدنيين في مخيم بلاطة بالضفة الغربية، والذي خلّف 5 شهداء وعددًا آخر من الجرحى، بالإضافة إلى تفجير منزل وتجريف البنية التحتية داخل المخيم، ما أحدث دمارا كبيرا في ممتلكات الفلسطينيين داخل المخيم.