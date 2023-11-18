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مصر

6 خطوات لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2024

امتحانات
امتحانات

يتسائل عدد كبير من الطلاب عن  خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2024، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، تسجيل استمارة التقدم للامتحانات والمقرر أن تعقد يناير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وتقدم "الدستور" في هذا التقرير 6 خطوات لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وذلك على النحو التالي:
1ـ دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم فتح رابط  https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد.

2ـ يظهر للطالب صفحة يضغط على تسجيل الدخول، ثم تظهر أيقونة تطلب كتابة البريد المدرسى، ثم اضغط next،
ويجب على الطالب كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني للطالب.

3ـ تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها، يجب على الطالب القيام بكتابة بياناته فى الفراغات الموجودة، وتشمل "صورة شخصية واضحة تظهر كامل الوجه واسم المحافظة والقسم واقرب رقم هاتف محمول ومهنة الوالد".

4ـ يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ، ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة.

5ـ يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط إيقونة الطباعة أو حفظها على الجهاز، ويتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة، ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس المقبل.

4ـ إذا تعثر الطالب فى تسجيل الاستمارة يتوجه إلى المدرسة التابع لها لمساعدته في التسجيل.

امتحانات التربية والتعليم الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي البريد المدرسي الموحد

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