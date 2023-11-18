السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أرادوا أن يجعلوا الفيلم باسم إسرائيل.. زين العابدين شلبى يكشف تفاصيل أزمة فيلم "يد إلهية"

فيلم يد إلهية
فيلم يد إلهية

قال زين العابدين خيري شلبي، رئيس تحرير مجلة جمعية نقاد السينما المصرية، إن فيلم "يد إلهية" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والذي خاض لأجله معركة من أجل فكرة أنه كان من المفترض أن يشارك الفيلم مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي، أو أفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية، حيث كان الفيلم جيد الصنع جدًا.

وأضاف زين العابدين، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن أكاديمية الصورة التي تنظم الأوسكار كانت تريد أن تشركه تحت اسم إسرائيل، باعتبار أن المخرج إيليا سليمان من فلسطينيّ الداخل، وبالتالي يريدون التعامل معه كإسرائيلي، لافتًا إلى أن المخرج إيليا سليمان أصر بأن الفيلم فلسطيني، من حيث الموضوع والهوية والصناع والممثلين.

وأشار إلى أنهم أرادوا أن يكتبوا الفيلم باسم اسرائيل، لأنه لم يكن يوجد في قائمة الدول التي تشارك في مسابقة الأوسكار اسم فلسطين، ومن ثم خاض معركة طويلة حتى تمكن بعد ذلك من السنة التالية من إدراج اسم فلسطين بين الدول المعترف بها في قائمة الدول.

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