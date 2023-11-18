المستشار محمود فوزى: 15 ألف مشروع أقيمت فى مصر آخر 10 سنوات

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات العشر الأخيرة، والتي بلغت 15 ألف مشروع في مختلف المجالات.

وقال "فوزي"، في حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه المشروعات جاءت استجابة لرؤية واضحة وأهداف محددة، وأنها تعتمد على البنية الأساسية التي تمثل العمود الفقري لأي تنمية.

وأشار "فوزي"، إلى أن الدولة حرصت على تحقيق السلام الاجتماعي، والبنية التحتية السليمة، وأن كل المشروعات التي أقيمت تمت بأموال وعمال وأرض مصرية، مؤكدًا أن القطاع العام له دور مهم في الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في دعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات، وزيادة فرص العمل.