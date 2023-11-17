أحمد نوار: تعددت مواهبي الفنية بالطفولة رغم نشأتي الريفية بالغربية

قال الدكتور الفنان التشكيلي أحمد نوار، أنه نشأ في منزل متواضع بقرية يوسف بيك شريف بمحافظة الغربية، وكانت نشأته ريفية منذ الصغر، وكان يهوى الرسم وتعلق أيضًا بالرماية والذي تفوق فيها خلال سنوات دراسته بالمدرسة الابتدائية والإعدادية.

جولات الرحالة

وأكد الدكتور أحمد نوار، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه كان قائد للكشافة منذ أن كان عمره لم يتجاوز الـ9سنوات، وكان يقوم بتنظيم جولات الكشافة بالقرى والحقول المجاورة.

وأضاف في حديثه، أن ميوله الفنية اتضحت معالمها منذ الصغر، حيث قام بالمشاركة في تمثيل مسرحيات فنية داخل قريته.

وتابع: "سن الطفولة هو سن التكوين، وسن اكتشاف الموهبة، ولهذا يجب على الأهالي الاهتمام بالأطفال والإيمان بأنشطتهم الفنية".

السفر للخارج

واستطرد: "احترفت في الكبر في الرحالة، وقمت بالذهاب إلى الكثير من الدول العربية سيرًا على الأقدام، وكانت القدس الشرقية من ضمن المناطق التي قمت بزيارتها، حيث نظم مركز الشباب جولات رحالة لللتعرف على طبيعة البلدان الخارجية، وكان هناك شرط بأنه إذا حقق الشاب 4 رحلات داخل الوطن فسوف تقوم الوزارة بمنحه الفرصة للذهاب خارج الوطن".