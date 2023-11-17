السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجدى حسيبو: 60% صور دعاية الانتخابية لأسوان

النائب مجدى حسيبو
النائب مجدى حسيبو

قال مجدى الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة أسوان، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بأسوان، إن الوطن خاصة فى هذه الفترة والمرحلة أحوج ما يكون إلى التكاتف خلف قيادتنا وكلنا نشهد خطورة ما يجرى حولنا من أحداث واتخذ حيالها رئيسنا وقائدنا مواقف بطولة أكد فى كل موقف منها قوة مصر وبسالة شعبها وأمانة قائدها.

 

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

وأضاف أن ما شهدته مصر خلال الفترتين السابقتين من انجازات عظيمة يؤكد بعد نظر القيادة السياسية وحكمتها رغم أن بعض هذه الإنجازات واجهت نقد من بعض أطياف المجتمع، إلا أنهم وفى هذه المرحلة تحديدا تغيروا وتوقفوا عن النقد بل وشهدوا بحنكة وحكمة الرئيس السيسي.


ووجه حسيبو، الدعوة لكل أبناء الوطن العزيز للمشاركة وممارسة الحق الدستورى وأن تكون ايجابيًا للوقوف خلف القائد فإنها أحوج ما تكون فيها مصر لكل فرد من أبناءها وأن يدعموا قائدهم.

 

وتابع أن هناك العديد من الأسباب التى تدفعنا لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا لمصر، والتي من أبرزها المشروعات العملاقة وشبكات الطرق وإعادة تأسيس البنية الأساسية نحو الجمهورية الجديدة، والقضاء علي العشوائيات، والحفاظ على صحة المواطن من خلال برنامج 100 مليون صحة، ومشروع التأمين الصحى الشامل وغيرها من المشروعات التى لايسعنا الوقت لحصرها.

 

واختتم حديثه قائلا: "ننتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه قام بإعادة تسليح الجيش وتنويع مصادر التسليح حتي لا يكون تحت سيطرة دولة بعينها، ننتخب الرئيس لانه قضى علي الإرهاب وجفف منابعه، ننتخب الرئيس لانه أوقف مهزلة مايسمى بالربيع العربى التى كانت تهدف إلى تفتيت المنطقة وحافظ على وطنه وشعبه، ننتخب الرئيس لانه أعاد مصر إلى موقع الصدارة الريادة، ننتخب الرئيس لأننا من أعماق قلوبنا نحبه".

 

وأوضح،  أن خلال الزيارة للحملة الرئاسية بالقاهرة هو وزملاءه أعضاء الهيئة الدعاية فى المركز الرئيسي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى منها 60 %صور دعاية مخصصة لأسوان، حيث أن الرئيس السيسي يعشق أسوان ونحن نبدله نفس الشعور نحبه وننتخبه نأييده  فى كل قراراته الحكيمة.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب مجدى حسيبو تأييد المواطنين لرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية محافظة أسوان

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