محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات التجميل بمدينة أبو سمبل للظهور اللائق أمام السائحين

تواصل محافظة أسوان، سلسلة الإنجازات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أعمال التطوير والتجميل

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة فى المناطق السياحية.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه وفقًا للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وابتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى، وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية دائمًا فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، ولا سيما مع انطلاق الموسم السياحى الجديد.

الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل

وأوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فإننا نسابق الزمن للانتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والأثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية

وتابع رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، أنه يتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالانتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءًا من طريق المعبد، وحتى مطار أبو سمبل الدولى، دعمًا من الخطة الاستثمارية للمدينة، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعمًا من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

مدينة أبوسمبل

مدينة أبوسمبل

مدينة أبوسمبل

مدينة أبوسمبل