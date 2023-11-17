الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. دار الأوبرا تستضيف حفل "ريستال عود" للعازف العالمي هشام عصام

هشام عصام
هشام عصام

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام، مساء اليوم الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية من تأليفه ، وهي: "الذكر"و"طير ووتر" و"سماعي راست" بالإضافة إلي مقطوعات مميزة لكبار الموسيقيين، وهي: "نداء السلام"لعبده داغر، "الريشة والسلام" لعبده داغر، و"لا تكذبي" لمحمد عبد الوهاب، وميدلي بليغ حمدي، و"أصبح عندي الآن بندقية" لمحمد عبد الوهاب.

 

ويعد هشام عصام من أشهر عازفي العود على المستوى العالمي والعربي حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقي عبده داغر عازف الكمان العالمي الراحل.

وصدر له ألبوم "طير ووتر" في أسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين والذي حقق مبيعات كبيرة في الاتحاد الأوروبي وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي على عزفه للعود في أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.

الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية خالد داغر ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام مسرح معهد الموسيقى العربية

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