"أكشن إيد" الدولية: معظم المستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

قالت ريهام الجعفري، مسئولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية، إن هناك قصفًا متواصلًا على المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، وهناك توقف لعمل المستشفيات، مؤكدةً أن معظم تلك المستشفيات خرجت عن الخدمة إما بسبب نفاد الوقود أو بسبب الاستهداف المتواصل لها.

وأضافت مسئولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف المستشفيات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، لأنها أماكن محمية بموجب القانون الدولي ولا يتم استهدافها، فهي تضم المدنيين والمرضى الذين بحثوا عن العلاج والحماية، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأوضحت أن الروايات التي قدمها الجانب الإسرائيلي هي روايات كاذبة وعارية تمامًا عن الصحة، ولم يستطع إثبات ما يمكن اثباته، مؤكدةً ان الصحافة والإعلام الإسرائيلي شكك في الروايات التي قدمت.

وأكدت أن هناك عددًا من الأطباء الدوليين والمؤسسات الدولية التي عملت في مجمع الشفاء الطبي بغزة بالتحديد أثبتوا أنه لا يوجد أي إشارة لأي رمز أو وجود أو مكون عسكري داخل المجمع الطبي.