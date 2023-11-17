"حكاية وطن" التحالف الوطني يستعرض أبرز إنجازات الرئيس السيسي

استعرض مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذي ينظمه ضمن سلسلة فعاليات “حكاية وطن” لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية "بإنجازات الرئيس خلال فترة حكمه والمشروعات التي قام بها على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الفيوم والإسكندرية، إذ يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات الخدمية والتنموية.