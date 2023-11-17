آخر يوم تصوير.. وليد فواز يكشف كواليس تحضيراته لـ"صوت وصورة" (فيديو)

يصور صناع مسلسل “صوت وصورة” أخر مشاهد العمل اليوم الجمعة، بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على شاشة قناة أون، والذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع والفنان وليد فواز.

وشارك “فواز” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كشف خلاله كواليس أخر أيام تصوير العم.

وظهر "فواز" في مقطع الفيديو، خلال تحضيراته للشخصية لتصوير آخر مشاهد العمل.

https://www.instagram.com/reel/CzwNZoHIRla/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

قصة مسلسل “صوت وصورة”

تدور أحداث العمل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

وتجسد حنان مطاوع شخصية «رضوى» سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما، بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب «مراد مكرم» تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم: “حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف”، والعمل من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

وشهدت الحلقة الحادي والعشرون العديد من الأحداث، خاصة بعد نهاية الحلقة السابقة على وجود دليل آخر يدين رضوى، في قضية مقتل عصام (مراد مكرم)، بعد ظهور بصمتها على أداة الجريمة.

تذهب الشرطة إلى منزل رضوى للقبض عليها من جديد، ولكنهم لم يجدوها، فيحاولون الذهاب للبحث عنها لدى أسرتها وزوجها السابق، ولكن محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب مساعد المحامي لطفي عبود (صدقي صخر)، ووافى (عمرو وهبة) لها في الهرب من يد الشرطة حتى يجدوا حل في تلك المشكلة ويعرفون من القاتل الفعلي.