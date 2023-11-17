الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية حياة 10 آلاف مواطن داخل مجمع الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الخارجية الفلسطينية، تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المباشرة عن حياة نحو 10 آلاف مواطن داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، مطالبة بضرورة تدخل دولي عاجل.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الفلسطينية، تطالب المنظمات الإغاثية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المحتجزين داخل مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، إذ ما زالت آليات الاحتلال تحيط بمجمع الشفاء في غزة.