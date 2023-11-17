الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اشتية: 65% من سكان غزة أصبحوا نازحين

محمد اشتية
محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن 65% من السكان في قطاع غزة أصبحوا لاجئين، مطالبًا بالسماح للنازحين إلى جنوب غزة بالعودة لمنازلهم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع  مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب إبقاء الفلسطينيين على أرضهم، الفلسطينيون لم يريدوا شيئًا سوى السلام، ويجب توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورًا".

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن 1500 في غزة ما زالوا تحت الأنقاض، وأن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

بوريل: الأبرياء فى فلسطين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع المدنى

اشتيه غزة جنوب غزة بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

البيت الأبيض يزعم استخدام حماس مستشفى الشفاء "مركزًا لقيادتها"

الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

الباز: تميم البرغوثي مرتزق يستغل دماء شهداء فلسطين للتحريض ضد مصر (فيديو)

انقسامات داخل حزب المحافظين البريطانى.. "القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب إقالة وزيرة الداخلية

بريطانيون يتهمون حكومتهم بالمشاركة فى قتل الفلسطينيين.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

مراسل القاهرة الإخبارية: 120 طائرة مساعدات لغزة وصلت مطار العريش حتى الآن

لؤى يطرح أغنية "طريق طويل" عن الصمود المصرى فى وجه المؤامرات

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

ضبط سارق هواتف محمول أجنبى الجنسية فى عابدين

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

الاتحاد الأوروبى: لا نقبل التهجير القسرى لأهالى غزة

"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

خبراء: برنامج تصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة

الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى