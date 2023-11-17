برلمانى: مصر حائط صد أمام مخططات إسرائيل فى غزة

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مصر لم تبخل على الشعب الفلسطيني بأي مساعدة، سواء سياسية أو مادية أو إنسانية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقفت كحائط صد أمام المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تهدف لفصله أو إعادة احتلاله وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين منه.

ونوه الصيرفي، في تصريحات صحفية، اليوم، بتسيير مئات من شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها دليل على دعم مصر التام للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في أزمته والتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم وسقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حجم المساعدات المصرية الضخم الذي أعلنه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى تسيير 377 شاحنة محملة بـ6740 طن مساعدات، منها 238 شاحنة محملة بـ4760 طن مساعدات غذائية، و78 شاحنة محملة بـ1560 طن مساعدات طبية، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ420 طن مساعدات إغاثية.

وأشاد بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة" و32 كيانًا عضوًا بالتحالف، ونحو 6700 متطوع مصري؛ لتجهيز مئات من شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح النائب أمين جابر الصيرفي أن هذه المواقف تعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية، لدى الرئيس السيسي، ووضعها على رأس أولوياته في المحافل الدولية المختلفة ودعمها بكل السبل، وتصدي مصر منذ البداية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وإدانة هذه الحرب الشرسة ضده.

واختتم أن موقف مصر في الحرب على غزة غير مسبوق، فغزة تلامس الأمن القومي المصري، ومصر تتصدى لكل المخططات الإسرائيلية الخبيثة لتغيير طبيعتها أو إعادة احتلالها وتهجير أهلها.