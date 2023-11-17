الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، وذلك في نبأ عاجل.

كما أفادت بأن المستوطنين يهاجمون المزارعين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية لانفجار قوي في شمال غرب غزة، في منطقة بيت حانون والشجاعية، وهي تلك المناطق التي هدد جيش الاحتلال بقصفها صباح اليوم.

وكان ألقى جيش الاحتلال، منشورات تطالب سكان حي الشجاعية بمغادرة منازلهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار مستوطنة كيسوفيم غلاف غزة غزة

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