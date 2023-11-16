البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة جادة جدا في تصفية ملف مخالفات البناء تماما.

وأضاف “السجيني” خلال مداخلة هتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن مجلس الوزراء صاحب الحق في منح التصالح في المخالفات وفق مواد القانون الجديد، مرددا: "قديما كان يتم تقديم الطلب وتعقد لجان ولكن الأمر أصبح أكثر بساطة من ذلك".

القانون خرج بمكتسبات متوازنة

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيخرج قانون التصالح للنور، وينشر في الجريدة الرسمية، وستخرج اللائحة النهائية خلال 3 شهور، لافتا إلى أن القانون خرج بمكتسبات متوازنة جدا ما كانت تصدر إلا في مناخ سياسي متوازن.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ممثل القوات المسلحة، كشف أن التصوير الجوي المقدم سيكون حتى أكتوبر 2023.