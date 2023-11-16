الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل: هذا مفتاح محبة الله للعبد (فيديو)

الشيخ أسامة قابيل
الشيخ أسامة قابيل

قال د.أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن وجود الإنسان فى الحياة يعتبر محبة من الله سبحانه وتعالي، لافتا إلى أن البعض يقول إنه يمر بشقى وتعب فى الدنيا ويعتبر هذا عدم محبة من الله له، وهذا غير صحيح فالدنيا دار ابتلاء ومشقة.

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أسامة قابيل: الإسلام دين سلام وسعادة وسكينة (فيديو)

أوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الله أوجدنا فى الكون كى نعمر ونبينى ونحب، فسلسلة وجود الإنسان فى الدنيا سلسلة من المحبة، حتى فى الابتلاءات والشدائد".

وتابع "لو عاوز ربنا يحبك ادخل من باب محبة سيدنا النبي واتباع هديه، والتخلق بخلقه واتباع سنته الشريفة، فربنا سبحانه الله قال فى كتابه العزيز: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)".

واستكمل:"ما أحواجنا فى ظل الظروف التى نمر بها إلا أن نحدث الناس على أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتصرف فى وقت الشدة والأزمات".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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