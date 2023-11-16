حزب الله: قصفنا موقع "جل العلام" الإسرائيلى وأوقعنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، قصفه موقع "جل العلام" الإسرائيلي، وإيقاعه إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ودوت صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من مستوطنات غلاف غزة.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، عن إطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي وقصفت مدفعيته، صباح اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن طائرات الاحتلال أغارت على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيته محيط بلدات عيتا الشعب، والناقورة، وعلما الشعب، وجبل اللبونة في القطاع الغربي.