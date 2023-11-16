الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه مطروح" تشارك فى إطفاء حريق على الطريق الساحلى بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في إخماد حريق شبّ نتيجة تصادم سيارة محملة بحديد التسليح مع سيارة مياه نقل خاص وسيارات ركوب بمدينة الضبعة، وذلك بالدفع بعدد من سيارة مياه شرب ذات سعات مختلفة لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

ورد بلاغ من إدارة الحماية المدنية بمطروح يفيد بتصادم على الطريق الساحلي بمدينة الضبعة، وعلى الفور أصدر الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمطروح، تعليمات بسرعة تحرك فريق الأزمات والطوارئ وسيارات نقل المياه بالشركة بمجرد الإبلاغ عن الحادث، وتم التعامل مع النيران وإخمادها بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بمطروح.

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
IMG-20231116-WA0074
IMG-20231116-WA0074
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة
شركة مياة مطروح حادث تصادم الضبعة مطروح الحماية االمدنية

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