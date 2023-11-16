"مياه مطروح" تشارك فى إطفاء حريق على الطريق الساحلى بالضبعة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في إخماد حريق شبّ نتيجة تصادم سيارة محملة بحديد التسليح مع سيارة مياه نقل خاص وسيارات ركوب بمدينة الضبعة، وذلك بالدفع بعدد من سيارة مياه شرب ذات سعات مختلفة لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

ورد بلاغ من إدارة الحماية المدنية بمطروح يفيد بتصادم على الطريق الساحلي بمدينة الضبعة، وعلى الفور أصدر الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمطروح، تعليمات بسرعة تحرك فريق الأزمات والطوارئ وسيارات نقل المياه بالشركة بمجرد الإبلاغ عن الحادث، وتم التعامل مع النيران وإخمادها بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بمطروح.

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

إطفاء حريق على الطريق الساحلي بالضبعة

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