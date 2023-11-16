الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مجموعة طلعت مصطفى تسجل رقم تاريخي جديد في المبيعات بقيمة 94 مليار جنيه خلال 9 شهور

مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قرارات مجلس الإدارة المنعقد أمس الأربعاء برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأهمها اعتماد تقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023.

وكشف تقرير مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق المجموعة نتائج أعمال غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 على مستوى جميع أنشطة المجموعة المختلفة، حيث أسفرت مجهودات الإدارة التنفيذية عن تحقيق مبيعات عقارية تعاقدية من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت 93.14 مليار جنيه، مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها مبلغ 60.66 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 21 مليار جنيه بنسبة نمو 189%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 32.47 مليار جنيه.

أضاف التقرير، أن رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 76%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبالنسبة للأداء المالي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 18.41 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمبلغ 13.91 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 2.69 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمبلغ 1.96 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 37%.

كما كشفت التقرير، عن تحقيق الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) صافي ربح بلغ 228 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بحوالي 217 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%.

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