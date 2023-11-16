إطلاق سلسلة جلسات حوارية لمنتدى "شباب سند الدلتا" في الغربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، عن إطلاق سلسلة جلسات حوارية لمنتدى شباب "سند الدلتا" في محافظة الغربية، ضمن استراتيجية الوزارة لـ دعم الكيانات الشبابية وتمكين الشباب على مختلف المستويات.

تهدف سلسلة الجلسات الحوارية إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز الحوار بين الشباب والمتخصصين في مجالات مختلفة، وبخاصة التمكين الاقتصادي للشباب، وتتضمن الجلسات ورش عمل ومناقشات تفاعلية تستهدف تطوير قدرات ومهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسات الحوارية في السبت القادم 18 نوفمبر، بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة طنطا، وسيتم حضورها بواسطة أعضاء كيان شباب سند الدلتا والشباب المشاركين عبر الرابط المقدم لهم.

تتنوع أنواع المشاركة في الجلسات الحوارية، وتشمل الأعضاء المشاركين والمتدربين في البرنامج، حيث سيتم تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع داخل نموذج المحاكاة بالجلسات الحوارية، الأنواع تشمل ممثلين عن الجهات التنفيذية في المحافظة، مثل وكلاء الوزارات والمحافظ، وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والكيانات، وأيضًا ممثلين عن المراكز والأحياء داخل المحافظة كصوت للشباب.

كما يمكن للفرق والمبادرات المشاركة في الجلسات الحوارية، سواء كانت فرقًا تطوعية أو مجتمعية، سواء كانت قائمة بالفعل أو ترغب في تأسيسها، عرض أفكارهم ومشاريعهم أمام الجهات التنفيذية في المحافظة، وذلك ضمن توصيات المنتدى.

وتحظى هذه المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمي محافظ الغربية، بالإضافة إلى توجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويشرف عليها محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب.

وقال محمد سعفان: “تعتبر سلسلة الجلسات الحوارية لمنتدى شباب سند الدلتا فرصة قيمة للشباب في محافظة الغربية للتعبير عن آرائهم وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مختلفة، من المتوقع أن تسهم هذه الفعالية في تعزيز دور الشباب في المجتمع وتوفير فرص التمكين الاقتصادي لهم”.

المبادرة تعزز التواصل والحوار بين الشباب والمتخصصين

وتهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل والحوار بين الشباب والمتخصصين في مجالات متنوعة، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في تطوير محافظتهم، يعتبر هذا المنتدى منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات وصقل مهارات الشباب، وبناء شبكات تعاون قوية بين الشباب والجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية: “يشكل منتدى شباب سند الدلتا نموذجًا يحتذى به في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، ويتم توفير فرص تدريبية وتثقيفية للشباب، سواء عبر الجلسات الحوارية الحضورية أو الإلكترونية، كما يتم تقديم الدعم والمساندة للفرق والمبادرات الشبابية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة”.

وأضاف الديب: “تعكس سلسلة الجلسات الحوارية لمنتدى شباب سند الدلتا التزام الوزارة بتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار وتطوير المجتمع. من المتوقع أن تحقق هذه الجلسات نتائج إيجابية وتعزز التنمية الشبابية في محافظة الغربية”.

ويمكن للراغبين الإشتراك من خلال هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FYQzo_XKkCbOwaeq7k1wXowrprUt8L-tKa_DkX7hzJ4D0g/viewform